О том, что при разработке законопроекта об изменении мобилизационного процесса, будет подниматься вопрос касательно привлечения в ВСУ украинцев, находящихся в других странах, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение зампреда профильного комитета ВРУ, главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Североатлантического Альянса Егора Чернева, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Чернева, вопреки тому, что относительно указанной категории украинцев возникает «пока больше вопросов, чем ответов», усиление мобилизации в стране необходимо, так как «война идет, и враг наш не собирается останавливаться».

Зампред оборонного комитета добавил, что пополнять войска станут «не на любых условиях» из-за вероятных потерь в экономической сфере, потому нардепы намереваются разработать «сбалансированный законопроект», предусматривающий некоторые «репрессивные меры» для беженцев-уклонистов.

Впрочем, Чернев обещает и введение альтернативных мероприятий, мотивирующих людей, и которые негативно не отразятся на экономике.

Следует отметить, что окончательное решение относительно мобилизационного законопроекта, планируется принять уже на следующей неделе, в период с 8-го по 9-е января.

Ранее мы писали о том, что в СНБО раскрывали важнейшие детали запланированной мобилизации 400-500 тыс. украинцев.