О том, что предполагаемые мобилизационные мероприятия, которые коснутся 500 000 военнообязанных граждан нашей страны, пройдут не так интенсивно, как предполагается, а запланированы поэтапно, на протяжении всего следующего год, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, прозвучавшее на YouTube-Канале «Українського радіо».

По словам Данилова, защитники Украины, остающиеся на фронте, нуждаются во внедрении системы ротации, для необходимо скопить достаточные объем резервов личного состава ВСУ. Впрочем, это не означает, что глобальная мобилизация произойдет через 1-2 месяца одномоментно. Кроме того, об окончательном решении по мобилизационному процессу станет известно лишь после утверждения надлежащих законов, и потому «не надо сейчас орать, что завтра все 500 000 нужно будет призывать».

Секретарь СНБО добавил, что предварительно каждого потенциального бойца Сил Обороны следует обеспечить обмундированием, снаряжением, питанием и средствами, а все указанное оплачивается за счет налогоплательщиков (потребуется не менее 500 млрд гривен, согласно предварительным подсчетам).

Ранее мы писали о том, что в Раде анонсировали законопроект, предусматривающий мобилизацию украинцев, выехавших за пределы страны.