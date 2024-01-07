О том, что в ночь на 7-го января, армия Путина в очередной раз атаковала Украину, запустив 28-мь ударных беспилотников «Шахед-136/131» из района рядом с Приморско-Ахтарском (РФ) и 3-ри зенитные модифицированные управляемые ракеты С-300 с ВОТ Донетчины, выбрав направлениями ударов южные, центральные и восточные регионы нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, 21-н российско-иранский дрон-камикадзе был результативно «утилизирован» силами и средствами Воздушных Сил и Сил Обороны Украины. В частности, к отражению воздушной атаки привлекались зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Кроме того, силы ПВО результативно отработали в границах Запорожья, Николаевщины, Одесчины, Днепропетровщины, Кировоградщины, Винничины и Черкащины.

Ранее наш информационный портал сообщал о том, что СМИ объяснили, почему сроки поставок Украине истребителей F-16 из Дании смещаются на поздние даты.