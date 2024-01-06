О том, что поставки американских истребителей F-16 Данией в Украину несколько откладываются, пишет «НБН», ссылаясь на материал датского издания Berlingske.

В частности, журналисты, ссылаясь на оборонное ведомство Дании информируют — пока еще не исполнен ряд требований, позволяющих Украине перейти к надлежащей эксплуатации переданных боевых самолетов. В соответствии с предварительной информацией, ожидалось, что Украина получит первую партию из 6 американских истребителей сразу после Нового года, но на данном этапе график поставок сдвинулся, и отправка перенесена на 2-й квартал 2024-го года.

При этом, представители Минобороны Дании поясняют, что среди факторов, спровоцировавших указанную задержку — время обучения украинских пилотов, расписание связано с состоянием авиатехники и погодными условиями, а также обеспечение формирования в Украине «необходимой материально-технической базы и инфраструктуры».

Ранее наш новостной портал информировал о том, что военный эксперт рассказывал, что потребуется для эффективной работы истребителя F-16 против российских «Кинжалов».