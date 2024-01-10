О том, какие вопросы поднимались в рамках так называемой «секретной встречи» между представителями Украины, странами-членами «Большой семерки» и отдельно взятыми государствами Глобального Юга, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

Как стало известно, на вышеописанной конфиденциальной «комфортной» встрече советников по нацбезопасности, состоявшейся 16-го декабря 2023-го года, было проведено более раскрытое и откровенное обсуждение так называемой «Формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, включая и планы Киева относительно ее реализации, а также механизмов вероятного взаимодействия с РФ в грядущем.

Впрочем, этот саммит в Эр-Рияде не привел к существенному прогрессу, поскольку как Украина, так и ее страны-союзники из «Большой семерки» не прекратили оказывать сопротивление призывам Глобального Юга к открытому взаимодействию с Кремлем.

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл единственное решение, дающее возможность преподать урок РФ за ее агрессию.