О том, что вышеуказанный проект закона будет возвращен инициатору на необходимую доработку, пишет «НБН», ссылаясь на результаты закрытого совещания, проведенного при участии военного командования и согласительного совета, опубликованные в официальном Telegram-канале Давида Арахамии.

По словам Арахамии, прошло множество дискуссий, максимально учитывающих запросы военного командования, однако не все нормы данного законопроекта могут быть поддержаны, поскольку некоторые изменения явно нарушают права человека или сформулированы с двойственным смыслом.

Таким образом, по итогам совещания, документ возвращается в Кабинет Министров, с одновременной передачей предложений, разработанных оборонным комитетом и рабочими группами.

Ранее мы писали о том, какие положения мобилизационного законопроекта намеревались исключить в оборонном комитете ВРУ.