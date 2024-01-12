О том, к каким предложениям парламентского оборонного комитета касательно законопроекта о мобилизации все же прислушались, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Арахамии, в первую очередь решили не допустить мобилизации инвалидов 3-й группы, поскольку у таких людей нет одного из органов, или они больны туберкулезом — «зачем это в армии?».

Далее затронули вопрос рассылки электронных повесток, отказавшись от подобного способа, так как при игнорировании такого «уведомления» сразу «начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь доступа [к Сети]».

Затронули и тему обязательного изъятия автотранспорта у предпринимателей в пользу ВСУ — здесь также глава «Слуги народа» выступил против.

Следует добавить — о сроках подачи следующей версии законопроекта, на данном этапе мало что известно.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Украины заявляли о готовности следующей редакции законопроекта о мобилизации.