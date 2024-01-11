Как информирует «НБН», об этом говорится в сегодняшнем заявлении министра обороны Умерова.

Дословно из обнародованного на странице в социальной сети «Фейсбук» сообщения главы Минобороны:

Нашей командой уже была подготовлена новая редакция проекта закона с учетом всех предложений, которые были согласованы в сегодняшнем рабочем порядке с депутатами в ходе заседаний комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Мы готовы выносить его согласование Кабмина в ближайшее время. Данный закон очень нужен обороне нашей страны и каждому защищающему Украину воину.

Согласно словам Умерова, обновленный прок ща, в том числе, должен установить четкий период службы по мобилизации.

Он также добавил, что воинам обязательно нужно предоставить возможность отдохнуть и это будет справедливо. Те, кто были освобождены из плена, по словам Умерова, стоит дать выбор, будут ли они служить в армии дальше, или нет. Те них, кто захотят остаться и служить, они будут нуждаться, как минимум, в нескольких месяцах отпуска. Это, по крайне мере, как добавил глава Минобороны, будет справедливо. Ну а срочники, подытожил он, их наконец нужно отправить домой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что военный эксперт пояснил, когда Россия активизируется на фронте.