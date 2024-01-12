О том, что из-за неблагоприятных погодных условий, фиксируемых в последние дни в водах Черного моря, российские корабли-ракетоносцы вынуждены находиться в пунктах базирования, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в период трансляции телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, в зоне ответственности ОК «ЮГ» сейчас не наблюдается выхода на рубежи ракетоносителей, при этом, такая тенденция заметна уже на протяжении всей текущей недели.

Спикер ОК «Юг» добавила, что отсутствие кораблей-ракетоносцев в Черном море вызвано продолжающимся штормом, и такие метеоусловия не собираются улучшаться в ближайшие несколько дней. Таким образом, вражеская корабельная группировка остается компактной, состоя их патрульных катеров, отслеживающих безопасность вокруг пункта базирования Новороссийска.

Ранее мы писали о том, как Гуменюк объясняла, почему на Левобережье Херсонщины десантники РФ отказываются штурмовать позиции ВСУ.