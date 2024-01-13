О том, что в течение минувших суток, защитники нашей страны перенаправили в «черные пакеты» еще 700 оккупантов, и с начала войны РФ с Украиной, войска страны-агрессора уже утратили более 369 000 единиц своей «живой силы», пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю информационную сводку, размещенную на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ.

В частности, российско-оккупационные войска, по состоянию на 13-е января, потеряли в боях:

личного состава — 369 160 человек (плюс 700);

танков ‒ 6 065 (плюс 5) единиц;

боевых бронированных машин — 11 269 (плюс 15);

артсистем — 8 728 (плюс 18);

РСЗО — 957;

средств ПВО — 646 (плюс 4);

самолетов — 329;

вертолетов — 324;

оперативно-тактических дронов — 6 848 (плюс 12);

крылатых ракет — 1 806;

кораблей/катеров ‒ 23;

подлодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 11 632 (плюс 20);

спецтехник — 1 345 (плюс 6).

Ранее мы писали о том, что Сырский сообщал, какая боевые самолты в действительности необходимы Украине для результативных боевых действий.