О том, что в течение минувших суток, защитники нашей страны перенаправили в «черные пакеты» еще 700 оккупантов, и с начала войны РФ с Украиной, войска страны-агрессора уже утратили более 369 000 единиц своей «живой силы», пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю информационную сводку, размещенную на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ.
В частности, российско-оккупационные войска, по состоянию на 13-е января, потеряли в боях:
- личного состава — 369 160 человек (плюс 700);
- танков ‒ 6 065 (плюс 5) единиц;
- боевых бронированных машин — 11 269 (плюс 15);
- артсистем — 8 728 (плюс 18);
- РСЗО — 957;
- средств ПВО — 646 (плюс 4);
- самолетов — 329;
- вертолетов — 324;
- оперативно-тактических дронов — 6 848 (плюс 12);
- крылатых ракет — 1 806;
- кораблей/катеров ‒ 23;
- подлодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 11 632 (плюс 20);
- спецтехник — 1 345 (плюс 6).
Ранее мы писали о том, что Сырский сообщал, какая боевые самолты в действительности необходимы Украине для результативных боевых действий.