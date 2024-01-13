О том, что сегодняшним утром, 13-го января, вояками государства-террориста были применены различные типы ракет, а также российско-иранские дроны-камикадзе, часть из которых удалось ликвидировать, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, всего защитниками украинского неба были выявлены запуски 40 вражеских целей:

7-ми модифицированных зенитных ракет С-300/С-400 со стороны Белгородской области РФ;

3-х «Гераней2-Шахедов136/131» из Курской области РФ;

6-ти гиперзвуковых «Кинжалов» с истребителей МиГ-31К со стороны Тамбова;

около 12-ти крылатых Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из неба над акваторией Каспийского моря;

6-ти крылатых Х-22 с бортов бомбардировщиков Ту-22М3 со стороны Брянской области;

2-х управляемых авиаракет Х-31П с бортов истребителей-бомбардировщиков Су-35 в ВОТ Херсонщины;

4-х управляемых авиаракет Х-59 с бортов истребителей-бомбардировщиков Су-34 со стороны Брянской области.

Благодаря результативной боевой работе сил и средств Воздушных Сил, взаимодействовавших с ПВО Сил Обороны, удалось «приземлить»:

7-мь крылатых Х-101/Х-555/Х-55;

1-ну управляемую авиаракету Х-59.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской ОВА сообщали о «прилете» российских ракет по административному центру региона.