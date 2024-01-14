О том, что украинское оборонное ведомство уже подготовило обновленный вариант законопроекта, учтя все предложения, согласованные в рабочем порядке с нардепами на заседаниях оборонного комитета ВРУ, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Минобороны Украины Рустема Умерова, опубликованное «Радио Свобода».

По словам Умерова, в новой версии законопроекта, предусматривается несение ответственности за несоблюдение правил воинского учета всеми лицами мужского пола, и частично — женского.

В частности, все украинцы в возрасте 18-ти до 60-ти лет, вне зависимости от того, есть ли у них проблемы со здоровьем или нет, есть отсрочка или нет, есть «броня» или нет, находятся они на территории Украины или за ее пределами, даже при существовании уважительных причин, позволяющих избегать на законных основаниях службы в ВСУ, теперь будут обязаны становиться/обновлять постановку на воинский учет в ТЦК/СП.

Впрочем, как будут внедрять вышеуказанные изменения, «в каком порядке, и в какой форме», включая наказания за отказ, — все это будет дополнительно регулироваться, но предварительно спровоцирует «больше всего проблем, сложностей и возмущения [слова Умерова]».

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