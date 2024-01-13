Как информирует «НБН», украинский «Интерфакс» пишет, что по словам Зеленского, которые он озвучил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, закон о мобилизации должен быть справедливым.

Дословно из заявления Зеленского:

Относительно проекта закона о мобилизации: я знаю, что депутаты и военные работали. Я не видел итогового вариант. Для меня главным является то, чтобы данный закон был справедливым. Когда я уже буду видеть все детали, тогда смогу сказать.

Именно так президент Украины прокомментировал ситуацию с отзывом Кабинетом Министров проекта закона из парламента днем ранее и ответил на вопросы прессы о будущем законе о мобилизации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в ГУР МОУ прокомментировали вероятность повторного наступления сил РФ на Украину.