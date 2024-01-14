О том, что «приземление» средствами радиоэлектронной борьбы ПВО нашей страны более 20 вражеских ракет, свидетельствует о применении инновационных технологий, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Института изучения войны» (ISW).

Аналитики ISW полагают, что выведение из строя нескольких десятков ракет с помощью «активных мер противодействия средствами радиоэлектронной борьбы», является подтверждением расширения возможностей РЭБ Украины, обычно используемого против дронов-камикадзе, но не реактивных боеприпасов РФ.

Кроме того, недавние малоуспешные ракетные атаки государства-террориста на нашу страну, показывают, что ПВО Украины адаптировалась к противодействию новым российским ударным комплексам, подключившись «к более широкой тактической и технологической гонке между наступательными и оборонительными силами и средствами дальней авиации и противовоздушной обороны».

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах раскрывали детали утреннего удара 13-го января по Украине, назвав количество сбитых целей.