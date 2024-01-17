О том, что в результате очередного военного преступления вояк «второй армии мира», в Одессе были повреждены несколько жилых многоэтажек и автотранспортных средств горожан, а также из-за распространения огня вспыхнули пожары, уже ликвидированные специалистами ГСЧС, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Как стало известно, в соответствии с предварительными данными, из-за атаки захватчиков, к сожалению, есть раненые люди: речь идет о двух мужчинах и женщине, получивших осколочные ранения, и отправленных на экстренную госпитализацию. Кроме того, еще одной одесситке, получившей травму руки, медпомощь была оказана на месте инцидента.

Также, на данном этапе все еще продолжается работа правоохранителей и прочих надлежащих служб на месте происшествий.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской ОВА называли количество пострадавших и показали фото последствий атаки РФ на город.