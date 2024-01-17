Глава Харьковской ОВА в своем Telegram-канале рассказал, что ВС РФ ударили ракетами С-300 по Холодногорскому району областного центра с территории Белгородской области страны-агрессора, информирует «НБН».

Чиновник сообщил, что в результате атаки были повреждены около 20 многоэтажек, помещение медучреждения и уничтожены 14 автомобилей.

По словам Синегубова, от обстрела российских захватчиков пострадали 17 гражданских, 13 из которых находятся в больнице. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что оккупационные силы РФ били по центру города, где отсутствуют какие-либо военные объекты.

Напомним, заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий высказался о ракетных ударах оккупантов по Украине. Генерал рассказал, какие объекты в этом году стали целью для врага.