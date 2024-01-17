О том, что приоритетным направлением для Украинского государства в текущем году станет лишение РФ доминирования в небе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, опубликованное «Укринформом».

По словам Кулебы, в позапрошлом году Украина освободила большую часть своей территории, половина из которой ранее была захвачена «второй армией мира». В 2023-м году, украинские войска «выдавили» ЧФ РФ из территориальных вод нашей страны, тем самым позволив реанимировать «зерновой коридор» без участия Москвы. Однако, 2024-й год, судя по всему, будет годом, когда Украинское государство «сбросит Россию с неба», поскольку лишь та сторона, которая контролирует небо, сможет «определять, когда и как закончится война».

Глава украинского внешнеполитического ведомства Кулеба акцентировал, что новыми пакетами военной помощи для Украины, будут предусматриваться поставки истребителей F-16, «что уже в процессе», а также ракет дальнего радиуса поражения целей, различных дронов и средств РЭБ.

Ранее мы писали о том, что Кулеба рассказывал, чем будет воевать Украина, если не получит обещанную военную помощь.