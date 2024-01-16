В интервью ABC News глава МИД рассказал, что увеличение финансовой помощи для Украины потенциально поможет предотвратить прямое столкновение между странами Североатлантического Альянса и государством-террористом, информирует «НБН».

Дипломат подчеркнул, что цена исправления беспорядка в мире, в случае поражения нашей страны в войне, будет намного выше. Кулеба поинтересовался, кого Запад сможет остановить в других частях мира, если он не может остановить РФ на украинской территории.

Глава внешнеполитического ведомства убежден, что, если у украинцев закончится оружие, они «будут воевать лопатами» ради существования их нации. Министр в очередной раз исключил любые переговоры с Кремлем, пока наша страна на фронте не займет более сильную позицию.

При этом руководитель МИД отверг мнение о том, что оккупанты имеют преимущество на поле боя. Дипломат напомнил, что за свои «достижения» враг платит огромными потерями.

Ранее Кулеба заявил о необходимости создания украино-польского альянса в рамках Евросоюза.