Как информирует «НБН», во время заседания Совета «Украина-НАТО» союзники Украины дали обещание Киеву помочь укрепить ПВО Украины в 2024 году. То есть, будут произведены совместные закупки зенитных ракет для системы Patriot, а также до систем Skynex от ФРГ от Соединенного Королевства Великобритании.

Кроме того, в ходе заседания Совета «Украина – Альянс» были решительно осуждены ракетные удары России по территории Украины, а также применение Россией баллистических ракет из КНДР БПЛА из Ироана.

В сообщении НАТО четко говорится следующее:

Сегодня все члены Организации Североатлантического договора, весьма четко заявили, что они продолжат предоставлять Украинскому государству гуманитарную и экономическую помощь. Многие члены НАТО при этом обозначили свои планы про предоставлению дополнительных возможностей на миллиарды евро в 2024-м.

В заседании Совета Украина – НАО, которое состоялось на уровне послов, участие принимали командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, представители Швеции, а также заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что после этого заседания союзники Украины быстро объявят о новых обязательствах по укреплению нашего государства.

Напомним, ранее мы уже писали о словах Кулебы относительно помощи Украие от Запада.