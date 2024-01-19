О том, что буквально через 1,5 месяца, с приходом 2-го квартала текущего года, планируется запуск э-кабинета военнообязанного, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную замглавой Минобороны Украины Екатериной Черногоренко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Черногоренко, на первом этапе предварительно внедрят функционал электронного кабинета призывника/военнообязанного. В частности, потенциальные военнослужащие получат возможность верификации/обновления своих персональных данных.

Кроме того, предусмотрят введение ограниченного периода, в который военнообязанный будет обязан всю эту информацию актуализировать, предоставив последние достоверные данные, которы в ТЦК/СП станут использовать «в своей ежедневной работе».

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