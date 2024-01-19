О том, что вследствие вышеуказанных украинских атак на объекты, расположенные во временно захваченном Крыму, и был затоплен корвет типа «Тарантул» российско-оккупационного флота, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Института изучения войны» (ISW).

Аналитики «Института изучения войны» указали — как крымское движение сопротивления «АТЕШ», так и спутниковые фотоснимки подтверждают, что декабрьскими ударами украинской армии по территории оккупированного полуострова, был поврежден и потоплен вышеописанный вражеский корабль, стоявший в бухте у Севастополя.

В частности, после изучения снимков со спутника, можно сделать вывод — сторожевое судно подтипа «Тарантул» в Графской бухте Севастополя «ушло на дно» между 28-м и 31-м декабря 2023-й года.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что затонувший в Севастополе корабль «Тарантул» оккупанты украли у Украины.