В четверг, 18 января, в «Атеш» сообщили о найденном в Севастополе затопленном сторожевом корабле «Тарантул». По словам партизан, Силы обороны «демилитаризировали» судно несколько недель назад во время атаки морскими дронами на военные объекты путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

Позже активисты раскрыли важную деталь о затопленном корабле «второй армии мира». Как оказалось, это судно российские захватчики украли у Украины 10 лет назад во время оккупации Крымского полуострова.

В «Атеш» отметили, что путинские оккупационные силы активно использовали «Тарантул» в боевых целях, пока его не «отминусовали» в Севастополе Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось, в Сети рассказали о ликвидации четырех офицеров в Севастополе. Оккупантов отравили элитным алкоголем.