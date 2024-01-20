О том, что в ночь на эту субботу, 20-е января, силами и средствами ПВО Украины была «приземлена» большая часть российско-иранских дронов-камикадзе «Герань2-Шахед», пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Как стало известно, в ночь на этот выходной день, российско-оккупационные войска вторжения осуществили очередной авиаудар, запустив 7-мь беспилотников типа «Герань2-Шахед-136/131». Впрочем, благодаря действиям сил и средств противовоздушной обороны Украины, было успешно «ликвидировано» 4-ре вражеских дрона-камикадзе.

Ранее наш новостной портал информировал о том, когда ВСУ впервые использовали гибридные системы ПВО проекта «FrankenSAM».