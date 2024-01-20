О том, что на днях украинскими войсками к юго-востоку от Купянска на Харьковщине удалось вернуть определенные позиции, расположенные вдоль линии Купянск-Сватово, пишет «НБН», ссылаясь на подробную информацию, обнародованную на официальной странице американского «Института изучения войны» (ISW).

Как стало известно, на геолокационных снимках, размещенных в пятницу, 19-го января, можно рассмотреть — защитники нашей страны результативно «зачистили» свои позиции от присутствия «второй армии мира» к востоку от села Берестовое, таки образом вынудив оккупантов отодвинуться еще дальше.

Кроме того, как российские, так и украинские источники, сообщали о ведении позиционных боев северо-восточнее Купянска в окрестностях Синьковки и Петропавловки, а также юго-восточнее Купянска, около Табаевки.

Ранее мы писали о том, что в ISW называли время и причину затопления корвета типа «Тарантул» ЧФ РФ в Севастополе.