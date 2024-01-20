О том, вероятно ли возникновение сценария, при котором правительство будет вынуждено сократить социальные расходы и список льготных категорий населения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, опубликованное профильным порталом «На пенсии».

По словам Шмыгаля, правительство четко понимает, какими инструментами и вариантами располагает, и уже может четко ответить — «пенсии будут платиться вовремя». Кроме того, запланированная на март 2024-го года индексация выплат пройдет без сложностей, в рамках, предусмотренных нормами действующего законодательства.

Также, заработные платы учителей и врачей не прекратят выплачиваться регулярно и своевременно, поскольку «у Украины есть договоренности с 11-ю государствами о многолетних программах финансирования».

Ранее мы писали о том, что в ПФУ продемонстрировали перечень документов, необходимых для оформления выплат в 2024-м году.