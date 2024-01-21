О том, сколько вражеских ударных беспилотников было уничтожено этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны украинской армии в южной части нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на утренние сведения, размещенные на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Какс тало известно, с приходом темного времени суток, российско-оккупационная армия вторжения совершила очередной воздушный удар, запустив 2-ва ударных беспилотника типа «Герань2-Шахед-136/131». Впрочем, благодаря результативной работе сил и средств противовоздушной обороны Украины, при участии мобильно-огневых групп, был успешно «утилизирован» 1 дрон противника.

Ранее наш новостной портал информировал о том, как Игнат пояснял, почему украинское ПВО не в состоянии ликвидировать «Шахеды» до приближения к населенным пунктам страны.