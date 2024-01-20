О том, как функционирует украинская ПВО, а также как вражеским дронам-камикадзе удается «просачиваться» на территорию нашего государства, а не «приземляться» сразу после пересечения границ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных Сил ВСУ полковником Юрием Игнатом в эфире YouTube-канала «Фокус».

По словам Игната, практически все ударные БПЛА следуют маршрутами, заранее проложенными российскими операторами, в частности, скрываясь в складках местности, при этом, подобные пути регулярно корректируются. Кроме того, следует учесть, что украинские границы имеют протяженность в 2 500 километров, и «Герани2-Шахеды» могут проникнуть из любой точки воздушного пространства, избирая маршруты, не позволяющий их своевременно перехватить.

Впрочем, благодаря тому, что у мобильных огневых групп состоят на вооружении крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки и ПЗРК, доминирующую часть «просочившихся» вражеских целей удается ликвидировать.

Спикер Воздушных Сил добавил, что рассредоточивать средства ПВО, разместив их подальше от городов, — не является фактически возможным, поскольку в этой ситуации увеличивается зона, эффективно охватывающая радиус поражения целей.

Игнат акцентировал:

Надо защитить не поле, а людей в городах-миллионниках, где и сосредоточены основные объекты, которые враг желает уничтожить.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщали, какие объекты в Украине прикрывают «гибридными» системами ПВО.