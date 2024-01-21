О том, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, наша страна может рассчитывать на лояльность республиканцев в Конгрессе США относительно одобрения пролонгации финансирования, пишет «НБН», ссылаясь на интервью украинского лидера, размещенное YouTube-каналом ОПУ.

По словам Зеленского, он встречался с конгрессменами-республиканцами при различных обстоятельствах, и, по большей части, не менее 99,9 процента этих законодателей остаются на стороне Украины, в частности, даже сказали об этом «в лицо».

Кроме того, президент Украины отдельно выделил «вопрос доверия» республиканцам, уточнив, что «доверяет результатам» — наше государство не смогло бы выжить без помощи Вашингтона, а всесторонняя поддержка США является известным фактом.

Зеленский акцентировал:

И поэтому, конечно, я больше доверяю и рассчитываю на них [Республиканскую партию] сегодня.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал обещания Трампа оперативно закончить войну РФ против Украины.