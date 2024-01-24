О том, что украинская армия будет вынуждена преодолевать многочисленные трудности, если вскоре не получит обещанную военную поддержку, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Минобороны США Пэта Райдера, опубликованное «Радио Свобода».

По словам Райдера, вследствие постоянной нехватки финансирования, Пентагону пришлось приостановить изъятие дополнительных единиц и боеприпасов из собственных запасов, в особенности, учтя вероятность негативного влияния на военную готовность США.

Кроме того, данные тенденции мешают американскому оборонному ведомству на должном уровне удовлетворять наиболее насущные потребности Украины на поле боя, — в первую очередь, пополнять запасы артиллерийских снарядов, противотанковых средств, боеприпасов, ракет и ЗРК для противовоздушной обороны.

Также, без выделения дополнительных средств (Украине обещали около 60 млрд долларов) Вашингтон не сможет предоставлять Киеву системы и оборудование для погашения «среднесрочных и долгосрочных потребностей, помогать поддерживать в рабочем состоянии уже предоставленные системы».

Ранее мы писали о том, как глава МИД Литвы пояснял, почему ЕС должен расширить военную помощь Украине.