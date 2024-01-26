О том, что по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, его ведомство не получало подобных предложений, однако он ознакомился с такими сообщениями в СМИ, сделав выводы о возможностях данного обмена, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на YouTube-канале немецкого издания Die Welt.

По словам Писториуса, немецкий вариант дальнобойных ракет является лучшим из современных разработок в военно-оборонном сегменте, и, проводить сравнения между Taurus (бьет на 500 км) и Storm Shadow (бьет на расстояние около 250 км) — это как неадекватно оценивать модернизированный неоднократно Leopard-2A8 и устаревший, во всех смыслах, советский танк T-72.

Глава Минобороны Германии акцентировал:

Это несравнимые системы.

Кроме того, Писториус добавил, что «кольцевой обмен» на данном этапе невозможен, и ничего нового в этом вопросе ожидать не следует.

Ранее мы информировали о том, как Писториус объяснял позицию Берлина по предоставлению ракет Taurus Украине.