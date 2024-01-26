О том, что по мнению сенатора-демократа Криса Мерфи, вскоре станет понятно, в силах ли представители Сената США одобрить соглашение о границах с Мексикой, предусматривающее продолжение выделения финансовой помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт корреспондента CNN Ману Раджу.

По словам американского законодателя, на протяжении последующих 1-2 суток, можно будет понять, смогут ли республиканцы и демократы прийти к единому миграционному соглашению. Кроме того, Мерфи выказал некоторую надежду на то, что экс-президент США Дональд Трамп не располагает большим объемом власти, позволяющей остановить 2-партийный законопроект.

Сенатор-демократ акцентировал:

Я надеюсь, что один человек внутри Республиканской партии не настолько силен, чтобы отдать Украину Владимиру Путину.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался относительно «вопроса доверия» Республиканской партии Конгресса США.