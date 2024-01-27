О том, в администрации президента США Джозефа Байдена ведется разработка обновленного плана, касающегося долгосрочной поддержки Украины в войне с Россией, однако данной стратегией не предусматривается никаких значительных подвижек линии фронта в пользу нашего государства в текущем году, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Washington Post.

Как отмечают в издании, вопреки тому, что возвращение всех территорий в международно-признанных границах Украины, является одной из официально объявленных целей завершения войны, проект вышеописанной стратегии военной помощи Киеву не ставит акцент на деоккупации захваченных регионов, так как концентрируется только на обороне и укреплении украинской экономики.

В частности, ключевая идея такого планирования — предоставить Украине возможность удержать свои позиции на передовой, с одновременным перенаправлением «на другую траекторию, чтобы она [Украина] стала намного сильнее к концу 2024-го года… и вывести ее на более устойчивый курс».

Ранее мы писали о том, как в британской разведке оценивали «успехи» РФ на Донетчине, спрогнозировав развитие ситуации у Авдеевки.