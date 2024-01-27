О том, что соответствующие структуры нашей страны, со своей стороны, подтверждают — 65 защитников из данного списка предполагалось вернуть домой, в рамках обмена, запланированного на 24-е января, но есть некоторые нюансы, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По словам главы Координационного штаба Кирилла Буданова, на данный момент нет никаких достоверных и исчерпывающих сведений, касательно того, кто на самом деле находился на борту вышеупомянутого самолета. В частности, прямо сейчас Коордштаб проводит сбор и скрупулезный анализ всей имеющейся информацию по этому поводу, основываясь на многочисленных источниках. Однако, пока отсутствует какая-либо правдивая информация, указывающая на то, что в упавшем самолете могло бы разместиться такое количество людей.

Следует подчеркнуть, что согласно утверждениям опрошенных родственников украинских защитников из указанного списка, которых ознакомили с видеоматериалами, показанными российскими пропагандистами якобы с места крушения, ими пока не найдено отличительных признаков на фрагментах тел, свидетельствовавших, что погибшие — их родные.

Ранее мы писали о том, как Путин прокомментировал крушение Ил-76 «с пленными на борту».