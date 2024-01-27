О том, что в ночь на эту субботу, 27-е января, путинская армия снова осуществила комбинированный удар, запустив 4-ре российско-иранских дрона-камикадзе типа «Герань2-Шахед-136/131» с юго-восточного направления (традиционно — с территории Приморско-Ахтарска в России), пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, все 4-ре ударные беспилотника, запущенные армией государства-террориста, были «приземлены» бойцами Сил Обороны нашей страны, когда пытались пролететь над Кировоградской областью.

Впрочем, помимо дронов-камикадзе, «вторая армия мира» также ударила крылатым «Искандером-М» по Донетчине из Ростовской области, но эту ракету, увы, перехватить не получилось, но, к счастью, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Игнат рассказывал, меняет ли армия Путина тактику нанесения ударов дронами-камикадзе «Шахед».