О том, что переговорщики от Республиканской и Демократической партий в Сенате США пришли к обоюдному согласию касательно договоренностей, существенно ограничивающих приток нелегальных мигрантов через южную границу Соединенных Штатов, при этом, одновременно деблокируется возможность по продолжению финподдержки Украины, Израиля и Тайваня, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

Как утверждают источники CNN, данное соглашение Сената обнародуют с приходом следующей недели, и, соответственно, указанный документ вступит в силу, а законодатели, наконец, перейдут к обсуждению вопроса по выделению помощи Украине.

Следует отметить, что 2-партийной договоренностью предусматривается внесение ряда радикальных изменений в миграционную политику США, в том числе, об ускорении процедуры рассмотрения дел о предоставлении убежища, что, по мнению американского президента Джозефа Байдена является «жестким и справедливым».

Ранее мы писали о том, что в Сенате называли сроки заключения договоренностей между республиканцами и демократами.