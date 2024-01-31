О том, что, если нашей стране не предоставят необходимого количества артиллерийских боеприпасов из вышеописанного источника, Киев начнет работу над снабжением из других, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, размещенное в Telegram-канале МИД Украины.

По словам Кулебы, не существует такой ситуации, которую было бы невозможно решить. В частности, на случай, если Украина не получит достаточного объема боеприпасов «из одного места», в МИД работают над иным, «откуда их можно получить» (видимо, речь идет о проработке идентичного решения с представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США).

Глава МИД Украины акцентировал:

Но какой бы ни была для партнеров цена поддержки Украины, цена достижения мира в случае, если Украина не победит, будет значительно выше.

Ранее мы писали о том, как Кулеба объяснял, почему не считает Орбана и Сийярто пророссийскими политиками.