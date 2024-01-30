Дипломат в интервью изданию Telex объяснил, что он не считает пророссийскими политическими деятелями руководителя Министерства иностранных дел и главу правительства Венгрии из-за их заявлений относительно Украины, информирует «НБН».

Министр отметил, что он считает Орбана и Сийярто провенгерскими политиками. Кулеба обратил внимание на то, что, если бы представители Будапешта были пророссийскими, это означало бы большие проблемы как для их страны, так и для Европейского Союза.

Глава МИД Украины напомнил, что во время пресс-конференции в Ужгороде 29 января его венгерский коллега заявлял, что он уважает целостность и суверенитет нашего государства.

Напомним, Орбан считает Дональда Трампа единственным лидером в Европе и США, который якобы может закончить российско-украинскую войну.