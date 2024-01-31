О том, что по словам кремлевского тирана Путина, подконтрольное ему государство-террорист не намерено пока прекращать относительно регулярный обмен военнопленными, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Интерфакс-Россия».

По словам Путина, недавнее крушение Ил-76 не остановит обменного процесса с Украиной, поскольку Москве необходимо поскорее забрать «своих ребят». Кроме того, по мнению главы государства-террориста, якобы процентное соотношение российских и украинских военнопленных — «1 к 10»: на территории РФ, если верить диктатору, находятся тысячи пленных граждан нашей страны, тогда как у Украины, — есть лишь несколько десятков «хороших русских», что, в действительности, несколько противоречит реальным цифрам.

Путин подчеркнул:

А они [Украина] нам постоянно дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы — пожалуйста.

Ранее мы писали о том, что Ермак сообщил об обмене военнопленными, состоявшемся 31-го января.