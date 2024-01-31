В среду, 31 января, Зеленский сообщил, что Украина вернула домой из российского плена 207 защитников. Глава государства поблагодарил за работу начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, руководителя ОПУ Андрея Ермака, главу СБУ Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко и секретаря Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрия Усова, информирует «НБН».

Руководитель Офиса Зеленского уточнил, что сегодня состоялся второй большой обмен пленными с РФ после долгого перерыва. Чиновник отметил, что 207 украинцев, которые вернулись на родину, боролись против оккупантов в рядах ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции. Среди воинов – много защитников Мариуполя.

В свою очередь Лубинец рассказал, что Украина провела уже 50-й обмен пленными с государством-террористом. По словам омбудсмена, наша страна в очередной раз продемонстрировала свое стремление вернуть домой всех своих граждан.

Ранее у Буданова заявляли о срыве обмена пленными 24 января, когда под Белгородом упал военный самолет Ил-76, на борту которого якобы находились украинцы.