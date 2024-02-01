О том, что в этот четверг, 1-го февраля, лидеры государств-членов Евросоюза наконец смогли договориться о выделении 50 млрд евро на продолжение финансовой поддержки Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля, опубликованное «Радіо Свобода».

По словам Мишеля, все 27-мь лидеров единогласно одобрили выделение дополнительного пакета финпомощи Украине в размере 50 млрд евро, в рамках, предусмотренных бюджетом Евросоюза. Данное решение позволит обеспечивать регулярное, долгосрочное, и предсказуемое предоставление средств Украине.

Глава Евросовета подчеркнул:

ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины…мы знаем, что поставлено на карту.

Ранее мы писали о том, почему представитель Орбана сомневался, что ЕС и Венгрия договорятся о 50 млрд евро для Украины.