Руководитель администрации премьер-министра Венгрии сообщил, что Будапешт ведет переговоры с Европейской Комиссией о предоставлении финансовой помощи Киеву, информирует «НБН» со ссылкой на бритаское издание The Guardian.

По словам представителя Орбана, позиция венгерского руководства и Еврокомиссии сильно отличаются, поэтому нет уверенности в том, что стороны достигнут соглашения о выделении 50 миллиардов евро для Украины от организации.

Гуйяш добавил, что, если ЕС не договорится с Будапештом, остальные 26 государств-членов Европейского Союза могут добиться решения о финансовой поддержке Киева без Венгрии.

Ранее СМИ заявили, что Орбан сигнализировал Евросоюзу о возможности разблокирования денег для Украины. Стало известно, какие три варианта уступок Венгрии рассматривают в ЕС.