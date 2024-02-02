О том, что с приходом первого месяца весны, Киев, вероятно, получит от ЕС первую часть макрофинансовой помощи, в соответствии с программой «Ukraine Facility», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы украинского экономического ведомства Юлии Свириденко, опубликованное на официальной странице Министерства экономики Украины.

По словам Свириденко, Украина рассчитывает на выделение первого платежа, в размере 4,5 млрд евро, уже с началом марта — в текущий момент, Кабмин, при активном участии европейских партнеров, интенсивно разрабатывает соответствующее соглашение, касающееся переходного финансирования.

Следует отметить, что подобная финансовая поддержка, осуществляемая в рамках программы «Ukraine Facility», станет проводиться каждый код, при условии выполнения определенных запланированных реформ, с учетом всех критериев, выставленных ЕС.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал выделение 50 млрд евро Евросоветом.