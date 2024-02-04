О том, что в течение прошедших суток авиация Сил Обороны не только 12 раз осуществляла атаки на районы концентрации «живой силы» армии Путина, но и помогла в ликвидации ракет и различных дронов противника, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Как стало известно, благодаря результативной работе сил и средств противовоздушной обороны Украины, поддерживаемой Воздушными Силами, были успешно ликвидированы: 1-на управляемая авиационная ракета воздушного базирования Х-59, 10-ть ударных беспилотников типа «Герань2-Шахед-136/131», а также 3-ри разведывательные дрона врага.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Игнат рассказывал, сколько самолетов потеряли оккупанты из-за удара по аэродрому «Бельбек».