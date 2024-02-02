В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ сообщил, что в результате обстрела крымской авиабазы «Бельбек» были поражены как минимум три боевых самолета «второй армии мира», информирует «НБН».

По словам полковника, лучшее подтверждение результатов удара по авиабазе – спутниковые снимки, на которых можно рассмотреть потери российских оккупационных сил. При этом, как считает Игнат, что лучшее подтверждение – некрологи в пабликах РФ, которые сообщают информацию о потерях захватчиков.

Отметим, российские Telegram-каналы пишут, что в результате атаки на Крым 31 января путинские войска понесли потери личного состава и техники. Сообщается, что ракеты на полуострове поразили несколько объектов Вооруженных сил страны-агрессора, в частности аэродром в Севастополе.