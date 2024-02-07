О том, что масштабное возгорание многоэтажного жилого дома в Голосеевском районе уже ликвидировано усилиями спасателей, около 11 часов 40 минут, а также благодаря слаженной работе специалистов ГСЧС и правоохранителей удалось эвакуировать 40 человек, и извлечь из задымленного жилья — 26, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Как стало известно, 4 человека погибли, а еще 19-ть граждан получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, пожар в здании СТО, охвативший площадь в 800 квадратных метров тоже ликвидирован, однако сгорели или повреждены около 40 автомобилей.

Также, на пересечении Днепровского и Деснянского районов, обломками сбитых российских ракет повреждены высоковольтные подземные электрические кабели, спровоцировав возникновение короткого замыкания на трансформаторной подстанции — здесь тоже пострадали 2 человека.

Ранее мы писали о том, что сообщал мэр Киева Виталий Кличко о сегодняшней ракетной атаке на столицу.