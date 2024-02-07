Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что известно о 13 пострадавших в результате ракетной атаки ВС РФ на город, 10 из них госпитализировали в Голосеевском районе. В Днепровском районе пострадало 3 человек, двоих увезли в медучреждения, одному оказали помощь на месте, информирует «НБН».

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Голосеевском районе в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 8 жителей спасли, 52 – эвакуировали. 12 человек были травмированы.

По словам чиновника, возгорание также произошло на СТО, в результате огонь уничтожил около 40 автомобилей. Позже глава КГВА уточнил, что на данный момент известно о 14 пострадавших от удара по столице.

Также в Киевской городской военной администрации показали фотографии последствий обстрела.

Напомним, что утром ВС РФ атаковали ракетами и БПЛА Николаев. Мэр города и начальник ОВА сообщили о последствиях удара.