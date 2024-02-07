О том, что правительство Китая внимательно отслеживает развитие ситуации в Соединенных Штатах касательно голосования по оказанию помощи Украине, а также в чем опасность такой продолжительной задержки финансирования, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение зампредставителя Пентагона Сабрины Сингх, опубликованное на официальной странице Минобороны США.

По словам Сингх, КНР следит за уровнем поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии РФ — если Вашингтон дрогнет, то Пекин, аналогично Москве, предпримет еще больше провокационных действий в Индо-Тихоокеанском регионе (речь идет о Тайване).

Кроме того, Путин не намерен останавливаться в своих стремлениях к власти и полному контролю, и не остановится на границах Украины, то есть может двинуться в направлении стран НАТО, и тогда США будут вынуждены вступить в прямой конфликт с РФ.

Ранее мы писали о том, что в Пентагоне перечисляли сложности, с которыми может столкнуться Украина, если Конгресс не одобрит финпомощь.