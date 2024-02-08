О том, какие коррективы будут внесены в данный документ ко второму чтению, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы фракции «Слуга Народа» Давида Арахамии.

По словам Арахамии, будут пересмотрены подходы:

к мобилизации особ с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает — все останется в рамках действующего законодательства;

к воинской службе аспирантов ВУЗов — финального решения по-прежнему нет, но будет искаться компромисс;

к нормам, касающимся по блокировки личных счетов и карточек военнообязанных граждан — в Раде практически нет никого, «кто бы такое поддерживал».

Глава фракции «Слуга Народа» добавил, что все вышеуказанные вопросы, уже направлены в работу.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Раде предлагали ввести фиксированный размер «откупных» за бронирование военнообязанных.