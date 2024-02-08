О том, что в подвалах разрушенных домов Авдеевки остаются сотни гражданских лиц, провести эвакуацию которых на данном этапе войны не представляется возможным, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой местной городской военной администрации (ГВА) Виталием Барабашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Барабаша, в городе практически нет уцелевших построек, которые смогли бы на некоторое время обеспечить безопасные условия людям — путинская армия, в основном, активно применяет фугасные КАБ-500 (корректируемые авиабомбы).

В частности, по состоянию на этого четверг, 8-е февраля, в Авдеевке до сих пор находится 941 гражданская особа — в среду эвакуационные мероприятия из города не проводились, поскольку «освободители» интенсивно обстреливали единственную дорогу.

Глава ГВА подчеркнул:

К сожалению, все меньше и меньше людей, которые помогают нам с эвакуацией. Кроме «Белого ангела», полиции и представителей военной администрации есть еще определенный круг волонтеров, ребят, которые помогают нам с эвакуацией.

Ранее мы писали о том, как Барабаш прокомментировал информацию об уличных боях в городе.