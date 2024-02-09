О том, что по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, пленных защитников Украины не было в указанном транспортном самолете, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Бабеля».

По словам Данилова, он может однозначно утверждать, что наших пленных не перевозили этим Ил-76, поскольку основывается на уроках, который Украина получила после сбивания пассажирского самолета в Тегеране. В частности, если бы этот инцидент с Ил-76 произошел в действительности, «то количество биологического материала [тел], то, что называется, скажем так, погибшими, было бы в значительном количестве.

Кроме того, секретарь СНБО Уверен, что Кремль непременно бы воспользовался всеми последствиями, зафиксировав их для формирования «картинки», но подобного не произошло, так как вся эта история была приготовлена заранее.

Данилов акцентировал:

Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка.

Ранее мы писали о том, как омбудсмен Лубинец высказывался о реакции «Красного Креста» на обращение Украины относительно падения Ил-76.